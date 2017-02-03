Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Faturasına yansıtılan ve tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin iadesi için Bolu Tüketici İl Hakem Heyetine başvuran Bolulu devlet memuru Niyazi Özdemir’in başvurusu kabul edilerek heyet tarafından bedelin iadesine karar verildi. Hakem Heyeti kararının iptali için Bolu Tüketici Mahkemesi’ne dava açan SEDAŞ, kesintilerin EPDK. Kurulu mevzuatına göre yapıldığını, şirketlerinin yalnızca aracı kurum olduğu ve başvurucunun EPDK. Kararlarının iptalini istemesinin gerektiğini ve Hakem Heyetinin bu konuda bir karar veremeyeceğini belirtti.

Kullanılmasına rağmen tespit edilip faturalandırılamayan elektrik tüketimi, kullandığı elektrik miktarı belli ve kayıt altına alınabilen abonelerin ödeyeceği faturalara ilave edilmesiyle kayıp-kaçak bedeli alınıyor. Mahkeme ise bu durumun düzgün ve kurallara uyan abonelere büyük haksızlık olduğunu ve bu durumun Hukuk Devleti ve Adalet düşüncesiyle bağdaşamayacağına hükmetti. Elektrik firmalarının kayıp-kaçağı önlemek için mücadele etme görevini vurgulayan mahkeme, dürüst ve kurallara uyan vatandaşlardan bu bedelleri nasıl olsa alıyoruz düşüncesi ile firmalar hiçbir teknik yatırım ve harcama yapmadan para kazanma yolunu seçecekleri tespitine yer verdi.

Diğer yönden mahkeme, faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedellerinin hangi kritere göre hangi miktarda yansıtıldığının şeffaf biçimde denetlemeyeceğini belirtti. Bu karar aynı zamanda emsal teşkil ettiği için, kendilerinden kayıp-kaçak bedeli tahsil edilen abonelerin mahkemeye başvurarak, bu bedelleri geri alma hakkı da doğmuş oldu. SEDAŞ’ın mahkeme kararını temyizi ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından usulden reddedildi.

Böylece hiç kimse kullanmadığı elektriğin parasını ödemek zorunda kalmayacak. Yıllarca ödediklerini ise faizi ile birlikte iadesini talep edebilecek. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 Tarih ve 2013/7-2454 E., 2014/679 K. Sayılı içtihadındaki ilkelere dayalı mahkeme kararının emsal olacağı ve binlerce abonenin Tüketici Hakem Heyetine başvuracağı belirtiliyor.

Açtığı davayı kazanan ve kendisi gibi mağdur edilen vatandaşların haklarını aramalarını isteyen Niyazi Özdemir, “Kayıp-kaçak bedeli adı altında milyonlarca para toplanmakta. Bunun haksız bir kazanç olduğu bildiğim için konuyu yargıya taşıdım. Benim gibi mağdur duruma düşen herkesin hakkını aramasını istiyorum” dedi.