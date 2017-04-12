banner133

banner128

banner101

12 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • SEDAŞ’a yeni ortak

    Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de; 45 ilçe, 766 köy ve 1344 Mahalle de toplam 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa enerji dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, profesyonel iletişim danışmanlığında yeni çözüm ortağı olarak İz İletişim’i belirledi.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 08:07
    Bu haber 42 kez okundu
    SEDAŞ’a yeni ortak

    BASIN BÜLTENİ

    Türkiye’nin köklü gruplarından Akkök Holding ve Orta Avrupa’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan CEZ Group konsorsiyumu tarafından devir alındıktan sonra, 1700 çalışanı ile özel şirket statüsünde,  kamu hizmeti niteliğinde elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, bölgesine 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor.   SEDAŞ hizmet kalitesini yükseltmek, paydaşları nezdinde güçlü bir iletişim yaratmak adına halkla ilişkiler süreçlerinde profesyonel iletişim danışmanlığından faydalanacağı İz İletişim ile yola devam etme kararı aldı. Kadrosunda sektörün genç ancak tecrübeli ve yenilikçi isimlerini bir araya getiren İz İletişim, SEDAŞ’ın faaliyetlerinin yerel ve ulusal basındaki süreçlerinde ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarındaki yeni temsilcisi, iş paydaşı ve çözüm ortağı olacak.

    Türkiye’de kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürüten Akkök Holding ve Avrupa’nın önemli entegre enerji gruplarından CEZ Group’un oluşturduğu Konsorsiyumun yönetiminde faaliyet gösteren SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetlerine ait servis hızını ve çalışmalarında sağladığı kalite artışını, sektörde öncü teknolojik adımları atarak ve müşteri memnuniyetine odaklanarak yükseltiyor. Toplumda birçok paydaşa değen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren SEDAŞ, tüm bu adımların kamuoyunun ve basının bilgisine sunulmasında ve ürettiği toplumsal faydanın artırılması süreçlerinde bundan sonra; genç ama deneyimli kadrosu ile tüm iş ortaklarına fark yaratmayı hedefleyenİz İletişim ile birlikte hareket edecek. Halkla İlişkiler alanında, tecrübesi ve iş süreçlerine dair geliştirdiği stratejilerle farklılaşan İz İletişim A.Ş., firmalar için hayati önemde olan “İletişim Yönetiminde” her aşamada iyi iş üretme prensibiyle  çalışıyor ve 360 derece iletişimi, stratejileri içinde etkin olarak konumluyor.

    Anahtar Kelimeler: Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce’de;, 45

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYAT BOYU ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ YEPAD “ da dan BOLU’DA “yarışma” …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir GERİ VİTES
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129