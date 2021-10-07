SEDAŞ"adım atma" etkinliği düzenledi

Haber: Uğur Balaban

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), SerebralPalsi hastalığına sahip çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "adım atma" etkinliği düzenledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Steptember" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 87 takımdan oluşan 348 SEDAŞ çalışanı, bir ay boyunca 126 milyon adım attı.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki sayaç okuma ekipleri başta olmak üzere, şirketin çeşitli birimlerinden SEDAŞ çalışanları etkinlik kapsamında gönüllü olarak yürüdü. Dünya genelinde 2011'den bu yana her yıl eylül ayında eş zamanlı düzenlenen Steptember etkinliğinde gönüllüler yürüyüş yapıyor. Atılan her adımla SerebralPalsili çocukların yaşam boyu ihtiyaç duyduğu tedavi, rehabilitasyon ve özel eğitime ulaşmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.