SEDAŞ’dan 13 saatlik esaret



Haber: KASIM ŞAHİN

21 yüzyılı yaşadığımız şu günlerde ilimize elektrik akımı veren SEDAŞ, 13 saat boyunca İzzet Baysal Caddesi ve Baysal Sokak üzerinde faaliyet gösteren 8 esnafı elektriksiz bırakarak, esnafların zarar etmesine neden oldu.Cumartesiyi Pazara bağlayan gece saat 02.00’de bölgede elektrikler kesildi. Sabah işyerlerine gelen esnaflar elektriklerin olmadığını görünce SEDAŞ’ın operatörlerini aramaya başladı. Uzun süren aramalar sonrası esnaflar ancak öğle saatlerinde operatörlere ulaşabildi ve görevliler arıza kaydının alındığını belirterek, en kısa zamanda bölgeye arıza ekibi gönderileceğini bildirdi.Mağdur esnaflar yeniden beklemeye başladılar. Ne var ki SEDAŞ ekipleri elektrik kesiminden tam 12 saat sonra bölgeye gelerek arıza tespit çalışması yapmaya başladı. Yapılan çalışma sonrası 8 işyerine tam 13 saat sonra elektrik verildi.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde gıda işiyle uğraşan AlimAkyıldırım, iş yerinin 13 saat elektriksiz kalması nedeniyle buzdolabında bulunan hamurların bozulduğunu, saatlerce iş yapamadığını belirterek; “21. Yüzyıla hiç yakışmayacak bir olay yaşadık. Saatlerce mağdur kaldık. İşyerimize gelen müşteriler elektriksizlik yüzünden kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Personel saatlerce işyerinde oturarak beklemek zorunda kaldı. Şimdi bizim zararımızı kim ödeyecek. Kesintiden 12 saat sonra arıza ekiplerinin bölgeye gelmesi bile şaşkınlık verecek bir olay” diye konuştu.

Esnaflar, aradan geçen 13 saat sonra yani saat 15.00’den sonra işlerinin başında olabildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 11:57