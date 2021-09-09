SEDAŞ’ın 5 yıllık stratejisi hazır

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin ilk özel elektrik dağıtım lisansına sahip şirketlerinden biri olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., 2009 yılından itibaren Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde günlük hayatın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini, yeni nesil teknoloji sistemleriyle, insan ve çevre odaklı hizmet anlayışıyla müşterilerine ulaştırıyor. Hizmet bölgesinde kaliteli ve sürdürülebilir enerji dağıtım hizmeti vermek, verimliliği artıracak yatırım faaliyetleri sürdürmek sorumluluğu ve duyarlılığı ile hareket ediyor. Tüm bu dinamik yapı içerisinde stratejik olarak gelecekte hangi noktada bulunacağını bilen ve hedeflerini bir plan dahilinde gerçekleştirmeyi amaçlayan şirketler için uzun dönemli stratejik planların bir yol haritası görevi gördüğünün altını çizen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz; 5 yıllık stratejik planlarını oluşturduklarını açıkladı.

Çalıştayda SEDAŞ direktörlüklerinin 2021 yılı genel değerlendirmelerine yer verilirken; paydaş beklentileri gözden geçirilerek, gelişim alanları ve öncelikler belirlendi. 2022 – 2026 yılları arasını kapsayan stratejik planların ve şirket hedeflerinin oluşturulmasının yanı sıra, paydaş beklenti ve katkılarını da ele aldıklarını söyleyen Odyakmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Oluşturduğumuz 5 yıllık stratejik planın, çeviklik ve esneklik öneminin bilinciyle; sürdürülebilir finansal ve operasyonel dinamikler temelinde, çevreye ve insana duyarlılığı daima ön planda tutarak oluşturduk. Stratejik planımızın şirketimize, sektörümüze ve çalışanlar ile müşteriler başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmasını temenni ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 00:27