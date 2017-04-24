BASIN BÜLTENİ

Bolu’da 23 Nisan 03:00 civarında gündüz başlayan yağmur yerini gece yarısı kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Nisan ayında yağan kar altında fotoğraf çekilirken, SEDAŞ ekipleri de sahada elektriğin kesintisiz bir şekilde tüketicilere verilebilmesi için dört koldan şebekedeki mücadelelerini sürdürdüler.

Kocaeli’de de Kartepe İlçesi'nde bulunan kayak merkezinde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolları ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı.Sakarya da özellikle Hendek, Akyazı ve Dokurcun ile Taraklı, Karasu, Kocaali, Geyve ve Pamukova da yüksek bölgelerde etkisini gösteren ve yüksek yamaçlarda ve yaylaların olduğu alanlarda kar etkili oldu. Sakarya da Karasu ve Kocaali ilçeleri, eşine zor rastlanır bir tablo ile 23 Nisan'a uyandı. İki ilçenin yüksek kesimlerindeki bazı mahalleler güne kar ile başladı.Son yılların en çetin kışını geçiren Kocaeli ve Sakarya'da kar, etkisini 23 Nisan'da da gösterdi. Sakarya’nın kuzeyinde de gece yarısı saat 03:00 civarı başlayan kar yağışı, Ortaköy ve Kurudere Mahalleleri olmak üzere Karasu'nun yüksek kesimlerinde yaşayan mahalle sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Düzce’de de kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde ilerlemekte güçlük yaşadı. SEDAŞ ekipleri enerjinin sürekliliği için gelen ihbarlara anında müdahale ettiler. Düzce’de şehir merkezinde fazla etkili olmayan kar yağışı, özellikle Kalıcı Konutlar Bölgesi ve yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Düzce’de yağan kar yağışında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylalarında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.SEDAŞ Nisan ayının sonuna doğru yağan karda elektriğin sürekliliği için 7/24 görevde tuttuğu ekipleriyle vatandaşların en iyi hizmeti alması ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması için başarılı mücadelesini 7/24 sürdürdü.