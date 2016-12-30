HABER: Aysun BEYKOZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye genelini etkisi altına alan ve yüksek kesimlerde kar fırtınası eşliğinde tipi şeklinde yağan kar ile Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ne (TEİAŞ) ait iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerinde 29 Aralık saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaşandığı bilgisini verdi. Bu kapsamda SEDAŞ ekipleri, 24 saat boyunca, 748 personel, arızalar için tahsis edilen 215 aracıyla kesintisiz hizmet için alarm geçti. SEDAŞ oluşan kesintilere sahada anında müdahale ediyor. SEDAŞ yoğun kar yağışı için oluşturduğu kriz masasından ve SCADA kumanda merkezinden şebekede oluşan kesintileri an ve an izleyerek, sahadaki ekiplerle koordinasyon sağlanmayı elden bırakmıyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı SEDAŞ ekipleri, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 45 ilçe bin 441 köy olmak üzere, 20 bin kilometrekarelik görev alanında uzun süre öncesinde aldığı ve arttırdığı önlemleri sorunsuz yerine getiriyor.











