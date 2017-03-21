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Wellborn Otel’de tüm gün süren etkinlik kapsamında SAP sistemiyle IS-U ve CRM sisteminin birinci faz entegrasyonunu sağlamak üzere bir araya gelen SEDAŞ proje yöneticileri, 20’şer dakikalık modül kavramsal sunumları ile SEDAŞ’ın temel süreçlerinde bilişim teknolojileri ile fark yaratacak “Kurumsal Performans Projesinin” ilk aşamasını masaya yatırdı. Toplantının açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Entegrasyon projesinde 50 danışman ve 100 proje sorumlusu çalışanlarımız ilk aşamayı tamamlamak için gece gündüz demeden görev yaptılar. Şirketimizin vizyonu olan ‘Güvenilir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen model bir şirket olmak’ hedefimiz doğrultusunda bu projeyi hayata geçirmek üzere var gücümüzle hep birlikte çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Birinci faz (Blu Print) kavramsal sunumlarını tamamlayarak projenin takvimine uygun şekilde ilerlemesini sağlayan tüm proje mimarı çalışanlarımızı kutluyorum.” dedi. Güven’in açılış konuşmasının ardından sırasıyla SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Müdürü Arzu Karaduman, Küçük Müşteriler Ölçüm Müdürü Serkan Yiğit, Teknik Olmayan Kayıplar Müdürü Sefer Güler, Muhasebe Müdürü Saadet Simitçioğlu Kaya, Faturalandırma Müdürü Habil Ergen, Çağrı Merkezi Sorumlusu Efsun Ergin, Dengeleme ve Teknik Kayıp Müdürü Halit Yılmaz ve Gebze Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Burhan Demirpehlevan kavramsal sunumlarını gerçekleştirdiler. BTC Bilişim Hizmetleri firması temsilcileri de yorumları ile sunumlara katıldılar.

SAP projesine IS-U ve CRM sisteminin entegrasyonunu sağlayacak olan SEDAŞ, kavramsal sunumların ardından proje kapsamında, mevcuttaki tüm operasyonel süreçlerini ve iş akışlarını yeniden tanımlayarak, tedarikçi yönetimi, müşteri hizmetleri bütünleşik çözümlerini, sayaçtan, abone bağlantı sözleşmesine kadar tüm müşteri hizmetlerini daha fonksiyonel yönetebilir durumda olacak ve canlı hizmete geçilmesiyle birlikte operasyonel faaliyetlerde ve müşteri memnuniyetinde çok daha verimli, ölçülebilir ve entegre bir süreç yönetimine sahip olacak. Proje de tüm yasal süreçler, alınması gereken raporlar ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) mevzuatı da dikkate alınıyor.

SEDAŞ uluslararası ölçekte kullanmakta olduğu SAP sistemi ile IS-U & CRM sistemi entegrasyonunu 2017 yıl sonunda tamamlamak üzere projenin en önemli adımını başarıyla geçti.