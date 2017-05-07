BASIN BÜLTENİ

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven,proje fikri yarışmasının sonuna gelirken kendilerinin de merakla dereceye girecek adayların projeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmeyi beklediklerini belirterek, “Proje fikri yarışmasına başvuran ve elektrik dağıtımı, üretimi, iletimi ve elektriğin çevre ile uyumu yanında iş güvenliği alanında da toplum için yeni teknolojilere yönelik inovatif projeleri olan gençlerin önünü açmak ve onlara projelerini hayata geçirmek anlamında destek olmak istiyor ve bunun için bu uygulamamızı sosyal sorumluluk olarak görüyor ve sürdürülebilir olması için de çalışıyoruz.”dedi.

SEDAŞ ÖĞRENCİLERE İMKANLAR SUNUYOR

Güven, “Bu sosyal sorumluluk projemizde Bölgemizdeki 5 Üniversite ile işbirliği yapıyoruz.” dedi. Bekir Sami Güven, Üniversiteler ile işbirliği içinde öğrencilere iş ve staj imkanı sunduklarını belirterek, “Geçen yıl düzenlediğimiz Proje Fikri Yarışmasında birinci olan Volkan Ulutaş şu anda SEDAŞ ailesinin bir üyesi ve proje grubu ile birlikte çalışmalarını SEDAŞ’ta sürdürüyor. Genç arkadaşımıza başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

FİNAL ve ÖDÜL TÖRENİ 08 MAYIS’TA

Güven, ”Sadece ilk üçe giren projeyi belirlemeyeceğiz. Toplam 13 projeye ödül vereceğiz. Finalde 23 öğrenci jüri karşısında projelerini tanıtan sunumlar yapacaklar. Birinci, ikinci ve üçüncü olan projeleri belirlerken, 10 proje de mansiyon ödülü alacak.Ön değerlendirmeyi geçen projeler, www.sedas.com web sayfasında yayımlandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Düzce Üniversitesi (DÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri ve SEDAŞ yöneticilerinin oluşturduğu jüri, ön değerlendirmeyi geçen projeler arasından, ilk üçe girecek ve 10 mansiyon ödülü alacak projeleri belirleyecek. Aynı günün akşamı düzenlenecek törende SEDAŞ öğrencilere ödüllerini verirken, projeye destek veren akademisyenlere ve Üniversitelerin Rektörlerine de SEDAŞ tarafından teşekkür plaketleri verilecek.