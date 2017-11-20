HABER:Aysun Beykoz

ENGELLERİ AŞMAK VE ÇEVRE İÇİN

SEDAŞ Gönüllüleri, “Altı üstü bir kapak dememeliyiz. Plastik atıkların doğada bozulmadan 5000 yıl kadar kaldığını biliyoruz. Bu projeye sağlanacak katkı ile hem çevreyi koruyacak, hem de akülü ve manuel tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellileri özgürlüklerine kavuşturmaya katkı sağlayacağız. SEDAŞ çalışanları el ele verdi. “Bir Kapak bir kapak daha..” diyerek, paydaşlarımız da bugüne kadar 60 bin kapak ile kampanyamıza destek oldu. Bu işbirliği ve gönüllü desteklere teşekkür ediyor, çevre ve iyilik için yapılan tüm çabaları takdir ediyoruz” dediler. Biriken kapaklar SEDAŞ Gönüllüleri tarafından TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) ile işbirliği kapsamında TOFD’un Genel Merkezine gönderiliyor.

KEMAL ATEŞLİ’DEN KAMPANYAYA DESTEK

SEDAŞ’ta uzun yıllar görev yapan Kemal Ateşli de kampanyaya destek verdi. SEDAŞ’ın sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren SEDAŞ Gönüllüleri’nin başlattığı çalışmanın kamuoyunda çok olumlu karşılandığını belirten Ateşli, “Uzun zamandır ailece topladığımız kapakları kendi ellerim ile SEDAŞ’a teslim etmek istedim.”dedi. Kemal Ateşli, “Engellilere karşı duyarlı davranarak, çevre için de kamuoyunun dikkatini çeken ve farkındalık yaratarak, bu kampanyayı sürdüren SEDAŞ Gönüllülerini taktir ediyorum. Bu sosyal sorumluluk hareketini başlatan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Herkesin bu kampanyaya mutlaka destek olmasını diliyorum.” dedi.