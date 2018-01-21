HABER:Aysun Beykoz

SEDAŞ yaz boyunca yaptığı bakım çalışmaları ile aldığı önlemlerle kışa hazırlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü ve gerekli önlemlerini aldı.

Bolu ve Düzce den sonra Sakarya İlinde de kar kendini hissettirdi. SEDAŞ ekipleri de sahada elektriğin kesintisiz bir şekilde tüketicilere verilebilmesi için dört koldan şebekedeki mücadelelerini sürdürürken Akyazı İlçesinde Dokurcun Mahallesi ile Haydarlar, Yörükyeri, Güvençler ve Kayabaşı köylerine ait şebekede hat üzerinde travers değişimi ve montaj çalışması yapıldı. SEDAŞ yağan karda elektriğin sürekliliği için 7/24 görevde tuttuğu ekipleriyle vatandaşların en iyi hizmeti alması ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması için başarılı mücadelesini 7/24 sürdürüyor.