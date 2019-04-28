Sedaş'tan 500 bin mavi kapak

HABER: AYSUN BEYKOZ

Atıkların bertarafı, çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, ayrıca her şeyden önemlisi engellilere destek olmak amacıyla sürdürülen ‘’Kapak Olsun Kampanyası’’ için, 500 bin plastik kapak TOFD’a gönderildi.

2 MİLYON KAPAK OLDU

SEDAŞ, TOFD ile yaptığı protokol gereği temiz bir çevre ve engellerin aşılması için ‘’Kapak Olsun Kampanyası’’ kapsamında, SEDAŞ çalışanları ve SEDAŞ’ın tüm paydaşlarından, gönüllülerin sürdürdüğü kampanyada, bugüne kadar 2 Milyon kapak TOFD ile paylaşıldı. SEDAŞ’ta, projenin geçen yıl başlatılmasından sonra, bugüne kadar devam eden süreçte, çalışanlar ve öğrenciler özellikle bu kampanyaya çok büyük destek veriyorlar.

PLASTİK ATIKLAR 1000 YIL ERİMİYOR

Bazı atıkların doğadan binlerce yılda bile yok olmadıkları ve bu tür atıkların verdiği zararın dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük tahrifata sebep olduğu ve plastiğin 1000 (Bin) yıl, doğadan kaybolmadığı, plastik tabağın da 500 yıl ve pet şişenin de 400 yıl doğada kirliliğe yol açtığı uzmanlarca ifade ediliyor.

SEDAŞ çevre duyarlılığı ve insani yardım amacıyla engellerin aşılması için kampanyasını sürdürmeye devam ederken, kampanyaya destek veren ve başarı ile sürdürülmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarına da teşekkür ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 11:29