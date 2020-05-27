SEDAŞ’tan abonelerine önemli duyuru

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) 2013-2017 yılları arasında bağlantı başvurusu yapmış ancak geç cevap almış ve 2014-2016 yılları arasında güç değişim işlemi yaptırıp bağlantı bedeli ödeyen müşterilerine tazminat ve iade ödemesi yapacağını açıkladı.

SEDAŞ tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Yürürlükte bulunan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ve mülga Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri İle Uygulamaya İlişkin Usul Ve Esaslar uyarınca, kurumumuz tarafından aşağıdaki koşullara bağlı olarak ödenecek tazminata/iadeye ilişkin abonelerimizi bilgilendirmek isteriz. 2013-2017 yılları arasında bağlantı başvurusunda bulunan ve Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'ndeki ilgili hükümler gereği başvurusu yönetmelikte belirtilen sürelerden sonra cevaplanmış abonelerimize tazminat ödemesi yapılacaktır.”

2014-2016 yılları arasında güç değişim işlemi yaptıran ancak bağlantı noktası ve kablo kesiti değişmediği halde bağlantı bedeli ödeyen abonelerimize, 11/08/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri İle Uygulamaya İlişkin Usul Ve Esaslar’daki ilgili maddeler gereği ödeme iade işlemi yapılacaktır.

Abonelerimiz, www.sedas.com web sitemizde Dağıtım Hizmetleri bölümünde bulunan ‘Bağlantı Başvurusu Ticari Kalite Tazminat Sorgulama’ ve ‘Güç Değişim Bağlantı Bedeli Sorgulama’ başlıklarındaki sorgulama alanında TC Kimlik No/Vergi No aracılığıyla kontrol sağlayabilirler. Kontrol sonrasında tazminat/iade hakkı kazanan abonelerimiz ilgili bağlantılarda belirtilen yöntemleri izleyerek tazminat/iade tahsil işlemlerini gerçekleştirebilirler.”