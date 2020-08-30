SEDAŞ’tan açıklama

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz Cuma günü yer verdiğimiz “Zor durumda olan esnafın elektriğini kestiler” haber sonrası Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) bir bilgilendirme yaptı. SEDAŞ’tan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: “SEDAŞ regüle bir şirket olma özelliğiyle; tüm uygulamalarında mevzuata bağlı olarak, yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapmaktadır. Kurumumuz; abonelere elektrik perakende şirketi tarafından düzenlenen fatura bedelinin ödenmemesi neticesinde, elektrik perakende şirketi tarafından iletilen kesim işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Haberde bahsi geçen abonenin fatura borcuna binaen gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve mevzuat uyarınca elektrik kesimi gerçekleştirilmiştir. 27.08.2020 günü, bahse konu adreste kesim işlemini tamamlayan çalışma arkadaşımız, aynı gün aralarında adı geçen abonenin de bulunduğu kişiler tarafından küfür ve hakarete maruz kalarak darp edilmiştir. Çalışanımıza yönelik bu saldırı ile ilgili şahıslar hakkında şikâyette bulunulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.”