SEDAŞ’tan, Bolu’da yoğun mesai

Haber: Ceylan Beykoz

Önceki gün sabaha karşı, Bolu’daki yeraltı yüksek gerilim kablolarında arıza meydana geldi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, ilimizde Bolu’da elektrik kesintisine yol açan arızaya kısa sürede müdahale etti. Ekipler, hasar gören kablonun onarımı esnasında hatlarda yaptıkları manevra sayesinde kesinti süresinin uzamasının önüne geçti. 20 bin kilometrekarelik alanda 1,9 milyonu abone olmak üzere 3,7 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan SEDAŞ, Bolu’daki çalışmalarına devam ediyor. Bolu’daki abonelerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 7/24 görev başında olan SEDAŞ ekipleri, kesintiye neden olan yeraltı kablo arızasını gidererek yeniden elektrik hizmeti sağladı. Kesintisiz enerji sağlanması için kablo onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.