HABER: Ceylan Beykoz

125 Kişilik Fabrika Gibi

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyetleri iletişimi için çağrı merkezinde istihdam edilen 125 çalışan ile istihdama ve ekonomiye önemli katkı sağlıyor. SEDAŞ çağrı merkezi şirket ile müşteri arasındaki iletişimi sağlamak için 125 kişilik müşteri temsilcisi ekibi ile adeta bir fabrika gibi hizmet veriyor.

İstihdama Katkı

SEDAŞ’ın 2016 yılında Çağrı Merkezi’nde çalışan sayısı 49 iken; 2017 yılında çalışan sayısını 125 kişiye çıkardı. SEDAŞ Çağrı merkezinde altı ayrı vardiya girişi ile 7/24 bölgesindeki müşterilerine kesintisiz iletişim altyapısı ile hizmet sağlıyor. SEDAŞ çağrı Merkezinde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti kapsamında müşteri temsilcileri, iletişim, diksiyon ve müşteri ilişkileri gibi eğitimlerden geçiriliyor. SEDAŞ Çağrı merkezi dijital altyapısı ile müşterilerinin çağrı merkezine daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hat kapasitesini de artırdı.

Başarılı Performans

SEDAŞ; “2017 Yılı Ulaşılabilirlik Seviyesi’ni” % 99,62’ye taşıdı. SEDAŞ Çağrı Merkezi için yapmış olduğu teknik altyapı ve personel yatırımları sonucunda beklenen performansın üzerinde başarı sağladı. SEDAŞ Çağrı merkezi aramalarında EPDK tarafından belirlenen yüzde 95 “cevaplama oranı” hedefini de yüzde 97’ye taşıyarak beklenen performansın üzerinde bir başarı gerçekleştirdi.



