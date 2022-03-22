SEDAŞ’tan cihaza bağlı hastalara yaşamsal öncelik



Haber: Okay Özcan

Elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce Valilikleri İl Sağlık Müdürlüklerinden edinilecek cihaza bağlı hastaların bilgiler ile gerekli ikamet adresleri tespit edilecek, ayrıca hastalar da SEDAŞ’a başvuru yaparak sisteme kayıt yaptırabilecekler.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik kesintilerinden dolayı cihaza bağlı hastaların mağdur olmasının önüne geçecek. 4 İlin İl sağlık müdürlükleri ile iş birliği yapılarak yaşam destek ünitesinden yararlanan müşterilerin adresleri sisteme kaydedilecek.

Tespit edilen hastalara fatura borcundan dolayı elektrik kesintisi yapılmayacak. Ayrıca yatırım, bakım veya onarım kaynaklı zorunlu planlı kesintiler veya teknik arıza kaynaklı kesintilerde öncelikle hastaların yaşadığı bölgelere enerji verilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Cihaza bağlı hastalar, doktor raporu ve kimlik bilgileri ile SEDAŞ’a başvurarak kesintilerle ilgili öncelikli duruma geçebilecekler.

Hasta listelerinin hazırlanması ve başvuru süreçleriyle ilgili 2 bin 200 muhtarlığa posterler dağıtılırken SEDAŞ’ın sosyal medya hesaplarından da bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.