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27 Mart 2018 Salı
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    • SEDAŞ’tan duyuru: Son başvuru 04 Nisan

    SEDAŞ’ın Ödüllü Proje Fikri Yarışması’nın başvuru süresi 04 Nisan2018 Çarşamba gecesi saat 24:00’te sona erecek.

    27 Mart 2018 Salı 12:52
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    SEDAŞ’tan duyuru: Son başvuru 04 Nisan

       

    Haber: Esra Öztürk

    SEDAŞ’ın, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ve üniversite öğrencilerine proje üretmeyi teşvik etmeyi hedefleyen, Ödüllü Proje Fikri Yarışması ‘nın son başvuru tarihi 4 Nisan Çarşamba olarak duyuruldu. SEDAŞ’ın duyurduğu proje fikri yarışmasında 15 proje fikrine ödül verilecek. Yenilikçi bir proje için yazılı anlatım dosyası üniversite öğrencileri tarafından www.sedas.com web adresine yükleniyor.  Aynı adreste SEDAŞ yarışma başvuru formunu ve başvuru rehberini de yayımlıyor. Değerlendirmenin objektif olması için tüm projeler bir rumuz ile kaydediliyor.

    SEDAŞ ayrıca, üniversitelileri afişlerle bilgilendirirken sosyal medya hesabında da duyurduğu yarışma için okullarda kampanyalarda düzenledi. Kocaeli Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Bora Alboyacı ile SEDAŞ İdari İşler Kocaeli Bölge Sorumlusu Yener Tekin öğrencilere az bir zaman kaldığını üniversite de yeniden hatırlattılar. SEDAŞ bu organizasyona destek veren tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

    Katılmak ve yarışmak çok kolay 

    SEDAŞ’ın bölgesindeki Sakarya, Düzce ve Kocaeli, Gebze Teknik ve Abant İzzet Baysal üniversiteleri ile  birlikte koordine ettiği ve sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Proje Fikri Yarışması’nın başvuru süresinin 04 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatılmasında üniversite yönetimlerinin sınav dönemleri nedeniyle uzatma talebinde bulunması etkili oldu. SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın web sayfasından ulaşabilecekleri dijital başvuru formuna yenilikçi proje fikirlerini yazarak ve dosya da ekleyerek, yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerine dikkat çekiyorlar.

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