SEDAŞ’tan “Habersiz Kalmayın” çağrısı

Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ, tüm müşterileriyle etkin iletişim kurabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek adına bilgilerin güncellenmesi için çağrı yaptı. Özellikle tüm planlı ve plansız kesintilerden anında haberdar olmak isteyen müşterilerinin, bilgi güncelleme işlemlerini SEDAŞ’ın 5 ayrı iletişim kanalı üzerinden yapabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’deki müşterilerini bilgi güncelleme konusunda bilgilendirmek için çalışmalarına devam eden SEDAŞ, “Habersiz Kalmayın” çağrısıyla hazırladığı broşürlerini sayaç okuma görevlileri aracılığıyla dağıtmaya başladı. SEDAŞ’a ait tüm planlı ve plansız kesintilerden cep telefonu mesajı ile anında haberdar olmak isteyen müşterilerinin işlemlerini; 186 Çağrı Merkezi, 0530 919 19 19 nolu Whatsapp Hattı, sedas.com.tr den Web-Chat kanalları ile Müşteri Hizmet Merkezleri üzerinden 7 gün 24 saat sürdürebilecekleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 14:50