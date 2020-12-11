SEDAŞ’tan iddialara ilişkin açıklama

Haber: Ceylan Beykoz

Bazı basın yayın organlarında elektrik dağıtım perakende şirketlerinin birtakım masraflarının faturalara yansıtılacağı yönündeki haberlere ilişkin SEDAŞ’tan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede de belirtildiği üzere ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi haberlere konu olan giderler, tüm özel sektör ve kamu kurumları için yasal alt yapı ve dayanağa sahiptir. Kurumumuz dahil olmak üzere, özelleştirme öncesinde de mevcut olan enerji dağıtım şirketlerine ait bu giderler için EPDK tarafından tavan ve limit uygulaması getirilmiştir. Mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler; ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte ve üst sınıra tabi tutulmaktadır. Bu doğrultuda kurumumuz, bu tip giderleri düşük tutma yönünde aksiyon almaktadır.”