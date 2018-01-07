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07 Ocak 2018 Pazar
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    • SEDAŞ’tan “Kapak Olsun”

    Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile işbirliği yaparak “Kapak Olsun” sloganıyla SEDAŞ Gönüllüleri tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyası ile hayatın engelleri tek tek aşılıyor.

    07 Ocak 2018 Pazar 12:38
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    SEDAŞ’tan “Kapak Olsun”

    HABER: Aysun Beykoz

    SEDAŞ’ın engelli bireyler için engelleri aşmak, çevre bilinci ve duyarlılığı yaratarak plastik kapakların geri dönüşümü ile topluma ve çevreye fayda sağlamak amaçlı hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla sürüyor. “SEDAŞ Gönüllüleri”nin duyarlı davranışı ve katkıları ile başlatılan kampanya kapsamında tüm paydaşların da desteği ile plastik kapaklar toplanmaya devam ediyor.

    SEDAŞ Gönüllüleri, “Altı üstü bir kapak dememeliyiz. Plastik atıkların doğada bozulmadan 5000 yıl kadar kaldığını biliyoruz. Bu projeye sağlanacak katkı ile hem çevreyi koruyacak, hem de akülü ve manuel tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellileri özgürlüklerine kavuşturmaya katkı sağlayacağız. SEDAŞ çalışanları el ele verdi. ‘Bir Kapak bir kapak daha..’ diyerek, paydaşlarımız da bugüne kadar 60 bin kapak ile kampanyamıza destek oldu. Bu işbirliği ve gönüllü desteklere teşekkür ediyor, çevre ve iyilik için yapılan tüm çabaları takdir ediyoruz” dediler.  Biriken kapaklar SEDAŞ Gönüllüleri tarafından TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği)  ile işbirliği kapsamında TOFD’un Genel Merkezine gönderiliyor.  

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Omurilik, Felçlileri, Derneği, Işbirliği

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