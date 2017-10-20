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20 Ekim 2017 Cuma
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    • SEDAŞ’TAN Muhtarlara kutlama ve nezaket ziyaretleri

    Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Bolu, Gerede İlçesi Şebeke Operasyon Sorumlusu Yalçın Tahtabacak, Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş’ı ve Yönetim Kurulu Üyelerini 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Dernek Binasında ziyaret ederek, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladıklarını bildirdi.

    20 Ekim 2017 Cuma 11:07
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    SEDAŞ’TAN Muhtarlara kutlama ve nezaket ziyaretleri
      Haber: Aysun Beykoz

    Nazım Göktaş, SEDAŞ’ın 19 Ekim Muhtarlar Gününü hatırlamasının ve kendilerini onurlandıran  nezaket dolu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve “Muhtarlar olarak seçimle geliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek görevimiz. SEDAŞ gibi hizmet kurumlarının aracılığıyla vatandaşlarımıza hizmet etme gayretinde bulunuyoruz. Bizim anlayışımızda temel amaç, vatandaşa daha iyi hizmet. Vatandaşlarımızın yaşadıkları temel sorunları bizlere ilettikleri takdirde bunların çözümü noktasında elimizden geleni yapıyoruz. SEDAŞ ile güzel bir diyaloğumuz var. Hepinize tehlike dolu görevlerinizde başarılar dilerim. Muhtarlar Günümüzü kutlamak  için yaptığınız bu nezaket dolu ziyaretten büyük mutluluk duydum,  bizleri onurlandırdınız. SEDAŞ’ın Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzcede bölgesindeki toplam 2110 muhtar arkadaşımıza ilettiği SMS tebrik mesajı bizlere de geldi ve çok mutlu olduk. Ayrıca sizlerin ziyaretinizden onur duyduk, bizlere verdiğiniz değeri gösteren bu nezaketli ve hassas yaklaşımınıza ve kutlama mesajlarınıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, faaliyet bölgesinde bulunan ve telefonları VIP hattı olarak SEDAŞ çağrı merkezinde tanımlanan muhtarların cep telefonlarına SMS göndererek muhtarlar gününü kutladı.

    Anahtar Kelimeler: Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş., Bolu

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