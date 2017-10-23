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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • SEDAŞ’tan olağanüstü durum hazırlığı

    Düzce ilinin İstilli Köyü Yamalılar Mahallesinde SEDAŞ Olağanüstü durumlara hazırlanmanın provasını yapacak.25.10.2017 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında 2,5 saat sürecek çalışmada SEDAŞ ekipleri abonelere enerji sağlayabilmek için alarma geçecek.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 07:08
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    SEDAŞ’tan olağanüstü durum hazırlığı

    HABER:Aysun Beykoz

    SEDAŞ elektrik dağıtım şebekesinde normal işletme koşulları dışında (deprem, fırtına, sel vb. afetler sonucu; ulusal elektrik iletim şebeke ağında (enterkonnekte) sistemin devre dışı kalması veya orta gerilimde, dağıtım şebekesine enerji verilememesi) gibi koşullar oluştuğunda, bu koşullarda bile,bir çalışma şeklinin kontrollü olarak yapılması, etki ve sonuçlarının incelenmesi amaçlanıyor.  

    OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARA HAZIRLIK TESTİ YAPILACAK

    Test Çalışmaları sırasında Düzce ilinin İstilli Köyü Yamalılar Mahallesinde 47 kullanıcıya enerji sağlayan 50 kVA’lıkTR521nolu trafo devre dışı bırakılacak. 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği’nin 45. Maddesi hükümleri  gereği,  SEDAŞ şebeke üzerinde test çalışmasını gerçekleştirecek. SEDAŞ, dağıtım bölgesinde herhangi bir olağanüstü durumla karşılaştığında ve normal işletme koşullarının hiçbir şekilde mümkün olmadığı durumlaroluştuğunda, elektrik kullanıcılarının gündelik faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için hazırlıklı olmak amacıyla yapılacak çalışmalar, İş Güvenliği önlemleri de alınarak, sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve test edilecek. 

    ŞEBEKENİN TEKNİK KALİTESİ ÖLÇÜLECEK

    Düzce İlinin İstilli Köyü Yamalılar Mahallesinde  47 kullanıcıya enerji sağlayan trafo bölgesinde yapılacak çalışmada SEDAŞ yönetici ve ekiplerinin organizasyonu incelmeleri, gerekli önlemleri almaları, kendilerini olağanüstü durumlara eksiksiz hazırlayabilmeleri hedefleniyor. Trafonun normal işletme koşulları dışında çalıştırılması ve kullanıcıların Alçak Gerilim  dağıtım panosunun ana barasına bağlı 3 fazlı 46 kVA gücünde generatör üzerinden beslenmesi sağlanacak. Bu çalışma sırasında,  aynı zamanda şebekenin teknik kaliteside izlenecek.  SEDAŞ bu planlı çalışmayı yapmadan önce bu çalışmadan etkilenecek tüm abonelere bilgi veriyor. Çalışmanın daha erken saatlerde sona erebileceği, kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazların devre dışı bırakılması, tüketicilerin bu durumu dikkate alarak, gerekli önlemlerini almaları, Jeneratör kullanan tüketicilerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcılarını açık tutmaları gerektiği de önemle duyuruldu. 

    Anahtar Kelimeler: Düzce, Ilinin, İstilli, Köyü, Yamalılar

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