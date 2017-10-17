Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ tarafından kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılan açıklamada; ‘30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu’nun 9. Maddesi ile “Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut kullanıcıların mülkiyetinde olan sayaçlar, işletme ve bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan iz bedelle devralınır.” düzenlemesi getirilmiştir. (İz Bedel Nedir? İktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde sırf kayıtlarda takip edilebilmesi amacıyla, bir ürünün, İz bedeli değerinin 1 kuruş ya da 1 tl gibi sembolik bir değer olarak gösterilmesidir.) Bu kapsamda yasal zorunlulukların yerine getirilebilmesi için; 2013 yılı ve öncesi imal edilmiş olan sayaçlar iz bedeli ile işletme bakım hizmetleri karşılığı devir alınacaktır.’ denildi.

Aynı açıklamanın devamında, ‘Ayrıca 2013 yılı sonrası imal edilmiş ve müşteri tarafından tesis edilen sayaçlar için ise EPDK tarafından belirlenmiş sayaç birim bedelleri ödenmek sureti ile devir alınacaktır. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için mülk sahiplerinin SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezine bizzat başvurarak; Kimlik, Zorunlu Deprem Sigortası DASK poliçesi (Dask olmayan yerlerdeTapu) ibraz etmesi halinde, ödeme için alınan bu bilgiler sistemdeki bilgiler ile eşleştirilerek kontrol edilecek ve 15 gün içinde değerlendirilerek işlem yapılacaktır. Konu hakkında detaylı bilgiye www.sedas.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İlginize teşekkür eder, bilginize sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’ ifadelerine yer verildi.