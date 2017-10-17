banner133

banner101

17 Ekim 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • SEDAŞ’tan önemli duyuru

    SEDAŞ “2013 Mart ayı sonrası” geçiş döneminde sayacını, kendi satın alıp kullananlara ( sedaş kayıtlarında müşteri mülkiyetinde görünen sayaçların) bedelini ödeyecek.

    17 Ekim 2017 Salı 11:30
    Bu haber 36 kez okundu
    SEDAŞ’tan önemli duyuru
    Haber: Aysun Beykoz 
    SEDAŞ tarafından kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılan açıklamada;   ‘30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu’nun 9. Maddesi ile “Dağıtım sistemi kullanıcılarının elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin tesis edilen sayaçların mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut kullanıcıların mülkiyetinde olan sayaçlar, işletme ve bakım hizmetleri karşılığı kullanıcılardan iz bedelle devralınır.” düzenlemesi getirilmiştir. (İz Bedel Nedir? İktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde sırf kayıtlarda takip edilebilmesi amacıyla, bir ürünün, İz bedeli değerinin 1 kuruş ya da 1 tl gibi sembolik bir değer olarak gösterilmesidir.) Bu kapsamda yasal zorunlulukların yerine getirilebilmesi için; 2013 yılı ve öncesi imal edilmiş olan sayaçlar iz bedeli ile işletme bakım hizmetleri karşılığı devir alınacaktır.’ denildi.  
    Aynı açıklamanın devamında, ‘Ayrıca 2013 yılı sonrası imal edilmiş ve müşteri tarafından tesis edilen sayaçlar için ise EPDK tarafından belirlenmiş sayaç birim bedelleri ödenmek sureti ile devir alınacaktır. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için mülk sahiplerinin SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezine bizzat başvurarak; Kimlik, Zorunlu Deprem Sigortası DASK poliçesi (Dask olmayan yerlerdeTapu) ibraz etmesi halinde, ödeme için alınan bu bilgiler sistemdeki bilgiler ile eşleştirilerek kontrol edilecek ve 15 gün içinde değerlendirilerek işlem yapılacaktır. Konu hakkında detaylı bilgiye www.sedas.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İlginize teşekkür eder, bilginize sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’ ifadelerine yer verildi.  
     

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, “2013, Mart, Ayı, Sonrası”

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR CAN SUYU
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLULU“M.ZENGİN”İN”KILIÇARSLAN”DAKİ” TAŞINMAZI”NA… “M .AKSOY”UN İTİRAZINA…VE”SEYAHAT” E DAİR”NOTLAR”…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Güçlü Ekonomi(?)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR FUTBOLDA KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129