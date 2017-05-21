Haber; Aysun Beykoz

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki mesken abonelerinin katılacağı projede, elektriği verimli kullanan ve elektrik tüketiminde 2016’ya göre 2017’de bu şekilde tasarruf sağlayan, ilk 10 aileye, belirlenen elektrik tüketim bedelleri ödül olarak verilecek. Verimliliğe dikkat çekmek ve tüketicileri bilinçlendirmek üzere, başlattığı bu kampanya ile SEDAŞ, bir ilki daha gerçekleştirecek ve örnek bir uygulamaya imza atacak. Kazananlara elektrik bedeli ödül olarak verilecek.

BAŞVURU KOLAY

Projeye başvurular, Mayıs 2017 itibariyle başlarken, son başvurular 20 Aralık 2017 tarihine kadar sürebilecek. SEDAŞ başvurularda kağıt israfını önlemek üzere www.sedas.com web sayfasından yarışma başvurularının yapılabileceğini açıklarken, SEDAŞ Web sayfasındaki, ‘Enerjimi verimli kullanıyorum, kazanıyorum, ülkeme de kazandırıyorum’ isimli projesine ait yarışma başvuru sekmesi altında, “Enerjinin Verimli Kullanılmasına Ait Önerileri”, “Yarışma Hakkında Detaylı Bilgiler Rehberi” ve “Yarışma İlanı Posteri” gibi ayrıntılı bilgileri de paylaştı.

SOSYAL SORUMLULUK

Gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olarak hayata geçirildiğini belirten SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, Ülkemizde enerjinin verimli kullanılması geçmişten bu yana ülke ve enerji politikası olarakta sürekli üzerinde durulan ve teşvik edilen bir konu. Tüketicilerin bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve bu konuya SEDAŞ olarak dikkat çekmek istiyoruz” dedi. Projeye dâhil olmak isteyen tüketicilerin mesken aboneliği olması ve ailesinde en az bir öğrenci bulunması gerektiğine dikkat çeken Güven, “2017 yılında elektriği 2016 yılına göre en verimli kullanan ilk 10 aileden 1’inci ailenin 3.000 kilovatsaat, 2’nci ailenin 2.000 kilovatsaat, 3’üncü ailenin 1.000 kilovatsaat, 4’üncü ve 5’inci ailenin 500 kilovatsaat, diğer ailelerin ise 200 kilovatsaatlik elektrik tüketimlerini SEDAŞ üstlenecek ve bedeli ailelere ödenecek. Bireysel kullanıcıların, ailelerin ve öncelikle geleceğin mimarları çocukların bilinçlenmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.