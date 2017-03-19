Güven, “SEDAŞ’ın, solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi araçlara bağlı yaşayanların elektriğinin kesilmemesi için hastaların raporlarındaki bilgiyi bilişim sisteminde kayıt altına alarak bu müşterilerin elektriğinin kesilmemesini sağladığını” belirterek, “SEDAŞ enerji kesintilerinde öncelikli olarak aksiyon alınması gerekliliğine göre atanan VIP puanların dikkate alınmasını sağlıyor, insan ve çözüm odaklı yaklaşım ile yaklaşık iki yıldır uyguladığı prosedürü titizlikle hayata geçiriyor.”dedi.

Enerji kesintisinde rol ve sorumlulukları netleştiren, duyuran ve güncelliğinin sağlanması için gerekli yöntemi yazılı kurallarla belirleyen ve belgeleyen SEDAŞ, yaşam ünitesine bağlı hastaların cihazlarının elektriği kesilmemesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), aldığı kararları destekleyen prosedürleri ile farkındalık yaratıyor.

SEDAŞ diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ya da benzer mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olarak yaşayan kullanıcıların SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yazılı başvurmaları halinde borçlarından dolayı elektriklerinin kesilmemesini sağlıyor. Planlı kesintilerde bu hastalara 48 saat önceden bilgi veriliyor. Ayrıca dağıtım şebekesinde plansız elektrik kesintisi olursa da Çağrı Merkezi tarafından acil statüsünde kaydı alınarak öncelikli olarak giderilmesi sağlanıyor.

ÖNCE İNSAN

SEDAŞ oluşturduğu prosedürlerle, öncelik sırası puanlaması yapılan bildirimlere saha ekiplerinin kanalize olmasını ve daha hızlı müdahalelerde bulunmasını sağlıyor. Yaşam ünitesine bağlı abonelerin şirket veri tabanına kaydedilmesi, adreslerinin saha ekipleri tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlayacak önlemler alınması, bu abonelerin kullandığı elektrik için yapılacak kesinti uygulamaları konusunda azami dikkatli olunması SEDAŞ’ın izlediği önemli prosedürler arasında yer alıyor. SEDAŞ söz konusu aboneliklerin elektrik borçlarından dolayı elektriklerinin kesilmemesi için gerekli bilgi girişini sağlıyor ve bu kullanıcılar için kesme bildirimi ve talimatı oluşturulmuyor. Dağıtım şebekesinde planlı elektrik kesintisi olması durumunda ise hastalar önceden kendilerince belirledikleri iletişim aracıyla örneğin telefonla, SMS mesajla bilgilendiriliyorlar. Eğer dağıtım şebekesinde plansız elektrik kesintisi olursa da Çağrı Merkezi tarafından acil statüsünde kaydı alınarak sahadaki şebeke operasyon ekiplerince öncelikli olarak giderilmesi sağlanıyor.

RAPOR İBRAZI

Bu hizmetten yararlanacak kullanıcıların sağlık raporunu ibraz etmesi ve bulunduğu ikamet adresini bildirmeleri isteniyor. Kullanıcılar, sağlık raporlarının sona ereceği tarihi önceden dağıtım şirketlerine bildirmekle yükümlüler. Eğer kişinin sağlık raporu yenilenirse bilgilendirme ve borç taksitlendirme imkanı devam ediyor. Yeni alınan raporun da 30 gün içinde SEDAŞ’a iletilmesi gerekiyor.