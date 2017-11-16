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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • SEDAŞ’tan şebeke bakımı

    SEDAŞ kesinti süresi ve sıklığını azaltmayı, enerjinin ticari ve teknik kalitesini artırmayı hedefleyerek, müşteri memnuniyetine odaklanarak bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    16 Kasım 2017 Perşembe 04:08
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    SEDAŞ’tan şebeke bakımı

    Haber : ESRA ÖZTÜRK

    SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) kalite standartlarına bağlı müşteri memnuniyetini daha çok artırmak ve Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya illerinde elektrik bakım programını  yaz ve sonbahar döneminde  tamamlamak üzere çalışmalarını ekipleri ile yoğunlaştırıyor.  

    Bakım çalışmaları kaliteli enerji için

    Şebeke Operasyon Sorumluları kendi bölgelerinde ekipleri ile elektrik dağıtımında, kalite standartlarını artırmak üzere planlı kesintilerle bakım çalışmalarını sürdürürken, enerji kesinti süresi ve sıklığını azaltmayı, tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitenin artırılmasını hedefliyor. Çalışmalar kış mevsimine girmeden gelecekte oluşabilecek teknik arızaların minimize edilmesi amacıyla tüm hızıyla yapılıyor.

    161 Bin Metre Kablo 16 Ton İletken

    SEDAŞ bakım çalışmaları kapsamında,  4 ilde 45 ilçe ve 766 köy ve 1344 mahalle de 2017 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplam 16 ton ağırlığında orta ve alçak gerilim iletkeni kullanıldı. Alçak ve orta gerilimde bakım çalışmaları sırasında 3.712 adet izolatör,  toplam 161 Bin metre de elektrik dağıtım kablosu kullanıldı.

    Şebeke Demirbaşlarına Bakım ve Yenileme

    SEDAŞ elektrik dağıtımında orta gerilimin alçak gerilime dönüştürülmesini sağlayan  trafolarda da bakım çalışmaları yaptı. 2017 Eylül ayı sonunda 759 trafo bakımı yapılırken, 250 kabinde de kabin bakımı yapıldı. 1171 ayrı güzergahta yüksek gerilim hattında, 1895 ayrı güzergahta ise alçak gerilim şebeke bölgesinde ayrı ayrı enerji hatları bakımları yapıldı. SEDAŞ bölgesindeki 9 aylık bakım çalışmaları süresince toplam 110 dağıtım trafosu, 75 dağıtım  panosu, 229 pano şalteri, 194 parafudr, 1678 ağaç direk ve 82 beton direk, 36 metal mahfazalı modüler hücre ve 22 kesici, 83 ayırıcı değişimi gerçekleştirildi.

    Ağaç Dalları İçin Bakım

    Şebekeye kar ve kış koşullarında zarar verecek ve  aşırı rüzgar ile fırtınada, can ve mal emniyetini tehdit edecek olan ağaçların budanması, hizmet kalitesinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için şebekede yapılması gerekli diğer teknik bakım çalışmalarının da gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Trafoların bakımları, elektrik şebekesinde ayırıcı, kesici ve dağıtım panolarında, ayrıca direklerde izolatör değişimi ve yenileme, iletken kesit artırımları ve trafo gücü yükseltilmesine ait bakım çalışmaları da  gerekli ve ihtiyaç duyulan yerlerde yıllık bakım programı ve çalışmaları kapsamında sürdürülüyor. Enerji talebi artan bölgelerde yenileme ve kapasite artışları sağlanırken, enerji ihtiyacı artan bölgelere yatırım kapsamında yeni trafolar ve dağıtım hatlarının tesis edilmesi de sağlanıyor.

    Dokuz Ayda 58 Bin Ampul Kullanıldı

    SEDAŞ, aydınlatma bakım çalışmaları kapsamında, 2017 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplam 12.819 adet teknik birimde aydınlatma bakım çalışması yaparak %95 oranında bakım planına uyum sağladı. Aydınlatma bakımı çalışmalarında 12.525 adet armatür, 58.677 adet ampul, 26.784 adet ateşleyici, 18.002 adet balast kullanan SEDAŞ ekipleri aydınlatma bakımlarını 7/24 sürdürmeye devam ediyor.

     

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Kesinti, Süresi, Sıklığını, Azaltmayı

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