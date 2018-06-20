Haber: Gönül Olutürk

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süresince ve 23-24-25 Haziran tarihlerinde, planlı kesinti yapmayacak olan SEDAŞ, enerjinin sürekliliği için tüm önlemlerini aldı.

SEDAŞ, seçim güvenlikleri kapsamında “teyakkuz” halinde bulunacak. SEDAŞ’ın görev ve sorumluluk alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinin herhangi bir bölgesinden gelen kesinti şikayeti, o bölgelerde görev yapan SEDAŞ Bölge Sorumluları tarafından anında değerlendirilecek ve SEDAŞ ekiplerince kesintiye anında müdahale edilmesi sağlanacak.

SEDAŞ KAPSAMLI HAZIRLIK YAPTI

SEDAŞ yaptığı özel çalışmalarla, görev bölgesinde sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaların yanar hale getirilmesini sağladı. SEDAŞ Sorumluluk bölgesinde oluşabilecek olağanüstü durumlarda talep edilmesi halinde her türlü kesinti bilgisini SCADA merkezinde oluşturulan kriz Merkezinden TEDAŞ Kriz Merkezine (Ankara), ilgili Valiliklere anında aktaracak. Elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda ALO 186 Çağrı Merkezi kanalıyla bildirimde bulunulabilecek.