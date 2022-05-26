Sedat Gülener işin aslını anlattı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin 3 Numaralı Dağkent hattı üzerinde sefer yapan otobüs şoförleri 1 buçuk aydır 2.Etap Dağkent TOKİ durağında bekleyen 54 yaşındaki engelli vatandaş Yaşar Canbaş’ın otobüslere alınmaması üzerine konuyu gündeme getirdik. İddiaya göre otobüs şoförleri, engelli vatandaşları bindirmek için otobüs içerisinde bulunan rampayı açıp-kapatmanın zaman kaybı olduğunu gerekçe göstererek engelli vatandaşları, almadıkları öğrenildi. Ancak ortaya atılan iddia gerçeği yansıtmadı. Belediye Otobüslerinden sorumlu, konunun muhatabı olan Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sedat Gülener, konuya açıklık getirdi. Gülener, Gündem Tv ekranlarına işin aslının böyle olmadığını anlattı. Sağlık İl Müdürlüğünün kontrolleri sonrasında Engelli Vatandaş Yaşar Canbaş’a verilen otobüs kartında, ‘Refakatçi Engelli Kartı’ yazmasından dolayı otobüslere alınmadığı ortaya çıktı. Müdür Gülener, “1 haftada 350’ye yakın ağır engelli raporlu vatandaşımızı taşımışız. Taşımasak onları da taşımayız. Burada yanlış anlaşılma var. Biz Yaşar Bey’i yanında refakatçi olmadan kanunen alamıyoruz. Allah korusun başına bir şey gelse sorumlusu biz oluruz” diye konuştu.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sedat Gülener yaptığı açıklamada, “Dün Bolu basınında yer alan ‘Bolu Belediye Otobüsler engelli vatandaşları almıyor’ konu başlıklı haber sonrasında açıklama yapma gereği duydum. Engelli vatandaşımızı tanıyorum. Yaşar Bey, zaten devamlı bizimle seyahat ediyor. Engelli vatandaşlarımızın Sağlık İl Müdürlüğünden almış olduğu kartlar var. Kurula giriyorlar. Bu kuruldan çıkan sonuçlar neticesinde engelli kartları alıyorlar. Bu kartlara göre de biz sistemimize kişileri tanımlıyoruz. Burada Yaşar Bey’in kartı, refakatçisi ile binmesi uygun görülüyor. Ben sisteme de baktım, sistemde de aynı bu şekilde gözüküyor. Bu da demek oluyor ki, Yaşar Bey’in sürekli dışarıda refakatçisi ile gezmesi gerekiyor. Bizim bu durumu yargılama veya değiştirme gibi bir durumumuz yok. Bu karar Sağlık İl Müdürlüğü tarafından onaylanan raporda yazıyor. Engelli vatandaşlarımız bize müracaat ettiğinde eğer refakatçi engelli raporu almışsa biz hem kendisine ücretsiz kart veriyoruz hem de refakatçisine. Bu şekilde iki kart birbirini onaylıyor. Yaşar Bey’i de orada bulunan otobüs şoförlerimiz tanıdığı için, refakatçi olmadığında onu alamayacaklarını düşünüyorlar. Yaşar bey tekerlekli sandalyeli. Tekerlekli sandalyeli olup refakatçi olmadan binebilenler de var. Bu sağlık kurulundan gelen rapora bağlı. Şoförlerimiz de rapora göre hareket ediyor. Burada ‘Engelli Refakatçi ile gezebilir’ ibaresi olduğu sürece biz refakatçi olmadan otobüslerimize alamıyoruz. Bunun sebebi de otobüs içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğunda bunun sorumluluğu şoförümüze kalıyor. Kanunda da bu çok açık. Diyor ki, ‘Ağır engelli vatandaşlar, ulaşımda kesinlikle refakatçi ile birlikte yolculuk etmek zorundadır’ diyor. Bizim Bolu’da ‘engelsiz taksi’ uygulamamız da var. 444 26 58 arandığında engelsiz taksi gidip vatandaşımızı alıyor” ifadelerine yer verdi.

Müdür Gülener açıklamalarının ardından, Engelli Vatandaşımızın gönlünü almak için evinde ziyaret etti. Engelli vatandaşımız Yaşar Canbaş’a durumu açıklayan Gülener, Özle Halk Otobüslerine refakatçi olmadan binemeyeceğini ve ‘engelsiz taksi’ ile istediği yere gidebileceğini anlattı.