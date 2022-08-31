Sedat Peker ifşalarına Tanju Özcan yorumu

Haber: C. Kutay Aykan

Sedat Peker’in iddiaları Türkiye gündeminde yer edinmeye devam ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Peker’in iddialarına ilişkin olarak savcıları göreve çağırdı.

NAMUSLU SAVCI YOK MU BU ÜLKEDE

Hukukçu bir siyasetçi olarak sorduğunu belirten Özcan yayımladığı tweetlerde, “Sedat Peker’in iddiaları çok açık ve somut. Yeri, zamanı ve hatta mekanı açıklıyor. Gerçekten bir tane dürüst, namuslu Savcı yok mu bu ülke de. Cumhuriyet Savcıları, ne olur? Atatürk’ün kemiklerini daha çok sızlatmayın!!!”

“Beni duyan bir savcı var mı? Unutmayın maaşlarınızı parası hortumlanan T.C. vatandaşlarının vergilerinden alıyorsunuz. Sedat Peker’in somut iddiaları karşısında sessiz kalarak geceleri başınızı yastığa huzurla koyabiliyor musunuz? Çocuklarınızın gözlerine rahatça bakabiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

KORKMAZ KARACA İSTİFA ETTİ

Sedat Peker’in iddialarında ismi geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP MKYK üyeliği ile yerel yönetimler başkan yardımcısı Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

BİR TWEETLİK MECALİN VARMIŞ

Karaca’nın istifası sonrasında gece saatlerinde bir tweet daha yayımlayan Başkan Özcan, “Korkmaz Karaca… En son konuştuğumuzda Bolu’ya gelip beni tokatlayacağını söylemiştin. Abilerine güvenerek. Sağlık sorunlarını bahane edip istifa etmişsin. Gelememenin sebebi sağlık soruymuş demek ki :) Ne oldu abilerin iyileştiremedi mi :) Bir tweetlik mecalin varmış. Gördük” ifadelerine yer verdi.