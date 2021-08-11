Sedat Peker’den, Bolu iddiaları

Haber: Okay Özcan

Sedat Peker, geçtiğimiz gün twitter hesabından, 1 Kasım 20202 yılında hayatını kaybeden dönemin Dönemin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ile uyuşturucu baronları Orhan Üngan ve Naci Şerif Zindaşdi arasında ilişki olduğunu söyledi. Peker ayrıca Orhan Üngan’ın, Bolu’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan Üngan’ın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis karanının bulunduğu öğrenildi.

İLİŞKİ YUMAĞI

İddialar arasında şu gerçeklerde ortayla çıktı; Orhan Ünğan’ın kendisiyle irtibata geçen Burhan Kuzu’yu kullanmaya başladığını, Kuzu’nun uyuşturucu davasından 12 yıl hapsi bulunan Ünğan hakkındaki yargı kararını değiştirmek için Bolu Adliyesi’ne gittiğini ve İlhan Ünğan’ın öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan avukat İlker Dağlı hakkında kırmızı bülten çıkarılması için devre girdiğini öne sürdü.

Orhan Ünğan, İranlı uyuşturucu barona Naci Şerif Zinsaşti'nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç'un 2014'te Büyükçekmece'de içinde bulundukları cipte çapraz atışa tutularak öldürülmesinden ötürü yakalanmıştı. Saldırının “azmettiricisi” olarak yakalanan Ünğan davadan beraat etmiş, ancak Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen farklı bir soruşturma sebebiyle cezaevinden çıkamamıştı. Sedat Peker’in bu iddialarının Bolu’ya sıçramasının ardından, Kuzu’nun hangi savcı ve hakimle görüştüğü ise merak konusu haline geldi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 13:29