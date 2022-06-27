Sefa ve İrem çiftinin mutlu günü!

Haber: S. Özge Yücel

Kartal Düğün Salonu Kır Bahçesindeki düğüne AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem çok sayıda davetli katıldı. Yerel ve ulusal medyada çalışan basın mensupları da düğün töreninde meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Şahitler huzurunda defteri imzalayan çiftin evlilik cüzdanını ise Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir verdi.

Nikah sonrası düğünde çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, davetliler de gece boyunca eğlendi.

Düğün pasta kesimi, dans, takı töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.