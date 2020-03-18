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Sefer sayıları düşürüldü

Bolu'da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Sefer sayıları düşürüldü

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Alınan önlemler kapsamında Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsleri ile ilgili yeni bir karar alındı. Alınan karara göre, toplu taşıma araçlarından özel halk otobüslerinin sefer sayıları düşürüldü. Şehir içi özel halk otobüslerini kullanan vatandaşlar, yeni sefer saatleri ilgili her türlü bilgiyi akıllı telefonlara yükleyecekleri "Bolu Ulaşım" mobil uygulamasından kolaylıkla ulaşabilirler.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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