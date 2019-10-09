SEGBİS sistemiyle ifade verecek

Haber: C. Kutay Aykan

Korkunç cinayetten sonra Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yapmış ve Emine Bulut'un, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) ile karşılaştığı, çıkan tartışma sonucu saldırganın eski eşini boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçaklayarak hunlarca öldürmüştü denilmişti.

Cinayet sonrası gözaltına alındıktan sonra Kırıkkale Cezaevine konulan Varan ardından da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesindeki sağlık kontrolünden geçtikten sonra Bolu F Tipi Cezaevindeki tek kişilik hücreye konulmuştu.

Bu gün Kırıkkale Ağız Ceza Mahkemesinde, “Adam öldürmeye tam teşebbüs” suçundan Ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak olan katil zanlısı Varan, güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle kendisini savunacak. Ayrıca, kızının önünde hunharca öldürülen Emine Bulut’un yakınları da Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinde müşteki olarak yer alacaklar.