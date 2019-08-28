SEGBİS sistemiyle ifade verecek

Haber: C. Kutay AYKAN

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı Fedai V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 9 Ekim olarak belirledi.

BİRÇOK AVUKAT DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTİYOR

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Fedai V. için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatların görevi reddettiği, il dışından da birçok avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fedai V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı Fedai V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Fedai V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmiş ve tek kişilik bir hücreye konulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 13:07