Şehadetinin 5. Yılında yad edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgün, yaptığı açıklamada; “2015 Şubat ayında hain terör örgütü üyeleri tarafından şehadete kavuşan Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizin şehadetinin 5.yılını teşkilatlarımız ile yad ettik” dedi.

Akgül, açıklamasının devamında; “Ülkücü hareketin neferleri olarak şehit kardeşimizin de söylediği gibi mücadelemiz 20 kişi 30 kişi kalsak da devam edecektir. Bu mücadelemizde yılanlardan ve kaçanlardan olmayacağız. Toprağımızı kanıyla vatan yapan tüm şehitlerimizi tekrar Rahmet ve minnetle anıyor ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin!” diyerek terör örgütlerini lanetledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 11:57