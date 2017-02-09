Haber; Aysun BEYKOZ

Kıbrıscıklı Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz’ın şahadete yürüdüğü Nusaybin kırsalında gerçekleştirilen ve PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda ilk kez anti tank füzesi olarak bilinen ve karadan-karaya, karadan-havaya atılabilen METİS M1 füzesi ele geçirildi. Söz konusu füzenin şimdiye kadar Türkiye'de ele geçirilen ilk füze olduğu belirtildi. Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Şubat tarihleri arasında, Nusaybin İlçesi Çalıköy ve Kuyular Mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak maksadıyla, Bornova Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. Valilik açıklamasına göre, "Kartal-5 Şehit J.Uzm. Çavş. Yıldırım Oflaz" adı verilen operasyonda, Türkiye'de ilk kez karadar-karaya, karadan-havaya atılabilen METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi. Açıklamaya göre, füze ile birlikte ele geçirilen diğer malzemeler şöyle:

"2 adet atış kulaklığı, 4 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet anti personel mühimmatı, 2220 adet bixi fişeği, 22 adet palaska, 6 adet telsiz, 1 adet mesafe ölçer, 8 takım leşker kıyafeti ve 25 çift ayakkabı, 1 adet frekans takip cihazı, 1 adet frekans alıcı, 3 adet radyo, 100 metre elektrik kablosu, Pil ve pil bloğu, çok miktarda tıbbi malzeme, çok sayıda örgütsel doküman."

Açıklamada ayrıca, Çalıköy Mahallesi yolu üzerine terör örgütü mensuplarınca 500 kilo patlayıcı tuzaklanmış 1 adet El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildiği ve kontrollü patlama sonucu yolda 4x4,5 metre genişliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtildi.