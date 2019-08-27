Şehidimiz adına kütüphane açılacak

Haber: Aysun Beykoz

Geredeli Uzman Çavuş İlhan Sezer düğününden bir hafta sonra, 16 Ekim 2017 tarihinde Kuzey Irak’taki Zap bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu. Şehidimiz İlhan Sezer anısına ilçede bir kütüphane açılması için kampanya başlatıldı. Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer Kütüphanesi için başlatılan kampanya kapsamında ilkokul düzeyindeki kitap bağışları için çağrıda bulunuldu. Şehit İlhan Sezer’in hatırasının yaşatılacağı kütüphane için kitap bağışı yapacak kişilerin kitapları ilimiz Gerede ilçesi Seviller Mahallesi Hafız Esad Gerede Caddesi No:30 Mehmet Zeliha Güzelce İlkokuluna gönderebileceği belirtilirken oluşturulacak kütüphane ile ilgili 0507 213 08 39 numaralı telefondan bilgi alınabileceği ifade edildi.