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17 Ekim 2017 Salı
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    • Şehidimiz gözyaşlarıyla toprağa verildi

    Teröristlerce düzenlenen el yapımı patlayıcı saldırısında şehit olan şehidimiz İlhan Sezer ve 3 şehit düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Geredeli şehidimiz Sezer, gözyaşları ve ağıtların ardından Nuhören köyünde toprağa verildi. Şehidin eşi Derya Sezer, katil terör örgütü PKK’ya lanet yağdırdı.

    17 Ekim 2017 Salı 16:39
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    Şehidimiz gözyaşlarıyla toprağa verildi
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    Haber: Semih BAYKAL

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında Zer Tepe bölgesinde teröristlerce düzenlenen el yapımı patlayıcı saldırısında şehit olan 4 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, askeri erkan, polis memurları ve kurum amirlerinin katıldığı uğurlama töreni, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua okunmasının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın (Osmaniye), Uzman Çavuş İlhan Sezer (Bolu), Uzman Çavuş Adem Gezer (Erzurum) ve Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan’ın (Eskişehir) naaşları arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere alındı. Şehitlerin naaşlarının Van’dan uçakla memleketlerine uğurlandı.

    Şehidimiz İlhan Sezer’in Türk bayrağına sarılı naaşı gözyaşları arasında Nuhören köyüne getirildi. Cenaze ilk olarak baba evine getirildi. Burada şehidimiz eşi, babası ve annesi tabuta sarılarak ağıtlar yakarak gözyaşı dökerek, terör örgütü PKK’ya lanetler yağdırdılar. Üst düzey protokolün katıldığı cenaze töreninde 7’den 70’şe herkes gözyaşı dökerken, şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınank cenaze namazının ardından son yolculuğuna Nuhören Köyü mezarlığında defnedildi.

    Anahtar Kelimeler: Teröristlerce, Düzenlenen, El, Yapımı, Patlayıcı

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