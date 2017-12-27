Haber: Kasım ŞAHİN

Şehit polis memuru Ozan Özen’in adı Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi’nde bulunan Bolu Kültür Ortaokulu’na verildi. Okulun adı alınan karar sonrasında ‘Şehit Ozan Özen Ortaokulu’ oldu. 22 yaşındaki polis memuru Ozan Özen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli olduğu sırada yaşanan çatışmalarda, darbeye teşebbüs eden askerlerden yaralananları hastaneye götürürken, yine askerlerin açtığı ateşle başından vurularak şehit olmuştu.

Okul Müdürü Ersan Akbaba, 29.12.2017 tarihinde saat 18.00’de Kültür Mahallesindeki Fatih Camisinde 15 Temmuz şehidimiz Polis Memuru Ozan Özen ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafenMevlid-i Şerif okutacaklarını belirterek, tüm Bolu halkının bu davete katılmalarını ve dualarını şehitlerimizden eksik etmemeleri istedi.

