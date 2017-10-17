Haber: Semih BAYKAL

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında Zer Tepe bölgesinde teröristlerce düzenlenen el yapımı patlayıcı saldırısında şehit olan 4 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, askeri erkan, polis memurları ve kurum amirlerinin katıldığı uğurlama töreni, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua okunmasının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın (Osmaniye), Uzman Çavuş İlhan Sezer (Bolu), Uzman Çavuş Adem Gezer (Erzurum) ve Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan’ın (Eskişehir) naaşları arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere alındı. Şehitlerin naaşlarının Van’dan uçakla memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Şehidimiz İlhan Sezer, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidimiz, Cenaze namazı sonrasında Nuhören Köyü mezarlığında defnedilecek.