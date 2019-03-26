Şehidimize Kocaeli sahip çıktı

HABER:Gönül Olutürk

Kocaeli’nin en büyük liselerinden birisi olan Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yaptırılan kütüphane 25 Mart Pazartesi günü saat 15.00’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocaeli Türk Ocakları’nın desteğiyle oluşturulan kütüphaneye Şehit Ziya Sarpkaya ismi verildi. Kocaeli halkı ve sivil toplum örgütlerinin bağışladığı kitaplarla donatılan kütüphane sayesinde şehidimiz Ziya Sarpkaya’ın ismi ölümsüzleştirildi.

Şehidimizin adını yaşatmak ve emanetine sahip çıkmak adına' açılışı yapılan Yahya Kaptan MTAL Şehit Ziya Sarpkaya Kütüphanesinin açılış törenine Şehidimizin muhterem anne, baba ve ailesi, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof Dr. Mehmet Öz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Bolu Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör, Kocaeli Asker Alma Bölge Bşk. Albay Nadir İmamoğlu, Bolu İl Jan. Kom. Yard. Albay Erhan Varol, Bolu Aile Politikalar İl Md. Bekir Koçyiğit, Bolu İl Emniyet Md. Yard. Uğur Aykut, Kocaeli İl Milli Eğitim Md. Yard. Sadık Akar, İzmit İlçe Milli Eğitim Md. Ömer Akmanşen, Bolu Göynük Jan. Kom. Teğ. Bora Topçu, Bolu Göynük İlçe Emn. Md. Ayhan Akdemir, Kocaeli Harp Malülü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Bşk. İzzettin Cezlan, Türk-Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Bşk. Yaşar Şanlı, Eğitim-Bir Sen Kocaeli 1 NoluSube Bşk. Şahin Yaşlık, Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube Bşk. Emine Çalık, Kocaeli Aydınlar Ocagı Bşk. Süleyman Pekin, İzmit Ziraat Odası Bşk. Yusuf Karaaslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli İl Bşk. Taylan Bingöl, ADDYahyakaptan İlçe Bşk. Yakup Gökçe, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekr. Gültekin Görüm, Tema Vakfı Kocaeli İl Bşk. Nermin Tol, Kocaeli SMMM Odası Bşk. Yard. Tülin Keçici Güngör, Bolu'dan şehidimizin yakınları, silah arkadaşları, Kocaeli'nden değerli okul müdürleri, eğitimciler, kütüphane kuruluşunda katkı sağlayan kurumlar ve STK yöneticileri katıldı.