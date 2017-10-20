Haber: Ceylan Beykoz

İddiaya göre, ilimiz Gerede ilçesinde dolandırıcılar şimdi de şehidimiz Uzman Çavuş İlhan Sezer’in ismini kullanarak para istemeye başladı. İddiaya göre, özellikle ilimiz Gerede ilçesinde vatandaşlara telefonla ulaşan ve kapılarına kadar gelen dolandırıcılar, şehidimiz İlhan Sezer’in ailesine yardım edeceklerini söyleyerek para istedi. Olaydan şüphelenen bir vatandaş ise durumu sosyal medya hesabına yazdı. Ardından ise gelen şahısların hiçbir kurum veya dernek ile bağı olmadığı ortaya çıktı. Olayın polislere bildirilmesi üzerine ekipler konu ile ilgili çalışmalara başladı. Dolandırıcıların ise şehidimiz ve ailesinin ismini kullanarak böyle bir şey yapması vatandaşı çok kızdırdı.

ALLAR’DA UYARDI

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’da akşam saatlerinde kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı. Allar, aynı zamanda vatandaştan bu yolla para isteyen şahısları 155’e bildirmelerini istedi.