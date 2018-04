Haber Esra ÖZTÜRK

Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, şehidimizin babası Dilaver Oflaz, annesi Serap Oflaz ile kardeşleri Sema ve Sedanur Oflaz, okul müdürleri, okulun eski mezunları ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törenle şehidimiz Yıldırım Oflaz’ın isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Okul Müdürü Hasan Aksay, açılışı yapılan kütüphanenin okulun eski mezunu ve aynı zamanda terörle mücadele sırasında şehit olan Yıldırım Oflaz’ın adına açtıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu okulda okuyan çocuklarımız bu sayede eğitim gördüğü yollarda çok başarılı olan öğrencimizi, şehidimiz Yıldırım Oflaz’ı hiç unutmayacaklardır. Sponsorlarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmasının başında bu günün çok anlamlı bir gün olduğundan bahsetti. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yılının olduğunu söyleyen Vali Baruş, “Büyük bir gururla Polis Teşkilatımızı bu günlere taşımanın onurunu ve gururunu taşıyoruz” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM”

Konuşmasının devamında anlamlı bir günde anlamlı bir açılış için buluştuklarını kaydeden Vali Baruş, “Açılışını yaptığımız kütüphaneye adını verdiğimiz Yıldırım Oflaz Şehidimiz 2016 yılının Mart Ayı’nda Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüyle mücadele ederken ruhunu teslim etti. Biz onun fedakârlığı, onun bu vatanseverliği karşısında ne yaparsak yapalım, onun ailesine taziyelerimizi ne kadar iletirsek iletelim onun fedakârlığının karşılığını ödemiş olmayız. Ancak şehitlerimizin isimlerini özellikle eğitim kurumlarında yaşatmak ve geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimize şehitlerimizin vatan uğrunda göstermiş olduğu bu fedakârlığı anlatmak için onların isimlerini hem okullarımıza hem de okullarımız içerisindeki bölümlere vermek çok anlamlı bir davranış. Ben özellikle Okul Müdürümüze, okulumuzun değerli yöneticilerine, öğretmenlerimize bu düşünceli davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

“BU TOPRAKLARIN ÜZERİNDE YAŞAMANIN BİR BEDELİ VAR”

Yıldırım Oflaz’ın bu okulun mezunu olması da çok anlamlı. Biz gençlerimizi, vatan ve millet dendiği zaman en kutsal varlığı olan canını bile ortaya koyabilecek bir fedakârlık anlayışıyla yetiştirmek istiyoruz. Çünkü Türk Milletinin bu topraklar üzerindeki yaklaşık bin yıllık tarihinde milyonlarca şehit verdik ve atalarımızın kanlarıyla yoğrulan bu kutsal topraklar bize kıyamete kadar yurt olmaya devam edecek. Bu toprakların üzerinde yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli her an, her gün ödemeye hazır olmamız lazım. Çünkü bu toprakları bize emanet eden aziz atalarımız bizden bu fedakârlığı bekleyerek bu emaneti bize teslim ettiler. İşte burada İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişen her gencimizin bu duyarlılıkla hareket etmesi için Yıldırım Oflaz şehidimizin ismini kütüphaneye her girdiğinde görmesi, onu hafızasına, yüreğine kazıması çok önemlidir. Şehidimizin kütüphaneye isminin verilmesi ayrı bir değer taşıyor. Çünkü her şey okumakla başlar. Dünyayı anlamak, geleceğe yön vermek, geçmişimizi iyi takip etmek için mutlaka okumak lazım. Gençlerimizin okuma alışkanlığını kazanması çok önemli. Bu kütüphanede gençlerimizin bir taraftan okurken bir taraftan da ülkemiz için, geleceğimiz için neler yapabileceğini düşünerek çok daha iyi seviyelere ulaşacaklarına inanıyorum. Ben tekrar bu kütüphaneye şehidimiz Yıldırım Oflaz’ın isminin verilmesi ve oluşturulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan sonsuz rahmet diliyorum. Saygıdeğer ailesine de sabırlar diliyorum, Allah yardımcıları olsun. Biz her daim onların yanındayız. Yüreğimiz ve kalbimiz onlarla. Şehit olmak herkese nasip olmaz. Yüce Mevlam hepimize o aziz mertebeyi bir gün nasip etsin. Buradan tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum.”

ŞEHİT YILDIRIM OFLAZ KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Konuşmaların ardından şehidimiz Yıldırım Oflaz’ın özgeçmişi okundu ve kütüphanenin açılışı Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile şehidimizin anne ve babası tarafından yapıldı ve kütüphane gezildi.

VALİ BARUŞ SINIFLARI GEZDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş, açılışın ardından Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Okul Müdürü Hasan Aksay ve diğer öğretmenlerle birlikte okulun elektrik-elektronik ve motor bölümü öğrencilerinin bulunduğu sınıfları gezdi.