Şehidimizin mezarını ziyaret ettiler

Haber: Gönül Olutürk

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Göynük’e giden Bolu Valisi Ahmet Ümit, 2015 yılında Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan Ziya Sarpkaya'nın kabristanına giderek dua etti.

Şehidimizin mezarını ziyaret eden Vali Ümit’e, Şehidimizin Babası Salim Sarpkaya, İlçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit de eşlik etti. Kabristan ziyaretinin ardından, Vali Ahmet Ümit ve beraberindeki heyet şehidimizin baba evine giderek babası Salim Sarpkaya ve annesi Neriman Sarpkaya ile sohbet etti.

Aileye, “Onurunuzu paylaşmaya geldik” diyen Vali Ümit konuşmasında, “Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmak bizlerin öncelikli görevidir. Bizler devletimizin verdiği imkanlarla her zaman yanınızdayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.