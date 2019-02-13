Şehidin adı Mengen’de yaşayacak

Haber: Kasım ŞAHİN

Kılıçdaroğlu ile Bulut, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Özcan'ın ailesinin Batıkent'te bulunan evinin önünde kurulan taziye çadırına geldi.Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da yer aldı.Kılıçdaroğlu, şehidin babası İlhami Özcan ile bir süre sohbet etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Özcan için dua edildi.

ADI MENGEN’DE YAŞATILACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca, taziye çadırında bulunan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'a ilçedeki bir parka şehit Özcan'ın isminin verilmesi önerisinde bulundu.

İÇ GÜVENLİK HAREKATLARINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Şehit Pilot Özcan, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.Görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenen Özcan, subay temel kursunu birinci olarak bitirmiş ve 2011'den beri kara pilot olarak görev yapıyordu.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 11:00