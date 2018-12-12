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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • Şehidin babası Bolu’da görev yaptı

    Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin, Bolulu öğretmen Haluk Kayacan’ın öğrencisi olduğu ve babası Ertuğrul Verdi’nin Bolu Emniyetinde görev yaptığı öğrenildi.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 10:35
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    Şehidin babası Bolu’da görev yaptı
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Salı günü görevli trafik polisi İsmail Hakkı Saraçoğlu tarafından Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, şehit edilirken, personel şube müdürü ile yakın koruma da yaralanmıştı. Bu hunharca saldırı sonucu yaralı olarak ele geçirilen trafik polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hastanede tedavisi sürekken, ilk ifadesinde, Şaşkın olduğunu belirterek; "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi. Öte yandan, Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi'nin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Volkan Verdi, "Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı" ifadesini kullandı

    BABA BOLU’DA GÖREV YAPTI

    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin babası Ertuğrul Verdi’nin 1984-1985 yılları arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yaptığı ve iki yıl aradan sonra Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atandığı, Bolu’da görev yaptığı sırada da Altuğ Verdi’nin o dönem ilçemiz olan Düzce Fatih Ortaokulunda Bolulu öğretmen Haluk Kayacacan’ın öğrencisi olduğu öğrenildi.

    BEYFENDİ BİR ÇOCUKTU

    1984 yılında Altuğ Verdi’nin bir yıl boyunca öğretmenliğini yaptığını belirten 25 yıllık meslek hayatından sonra emekli olan Haluk Kayacan; “Rahmetli olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin öğretmeni olmaktan gurur duyuyorum. Böylesine temiz bir insanın, görev aşkıyla yanıp tutuşan tertemiz kalpli insanın ölümünü duymak beni derinden yaraladı. Öğrencimken çok temiz bir insandı. Temiz kalpliydi. Öğrencim olmasından dolayı o dönem Bolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevini yapan babası Ertuğrul Verdi ile de tanışırdık. Abim olarak gördüğüm Ertuğrul Verdi, başsağlığı diliyorum. Üzüntümüz büyük” diye konuştu.

    50.YIL ORTAOKULUNA GELDİ

    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin 1984 yılı ortalarında babası Ertuğrul Verdi’nin Bolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından eğitimi sürdürmek için 50. Yıl Ortaokuluna kaydının yapıldığı ve şu an Bolu Barosunda Avukatlık yapan Coşkun Selen ile ilimizin esnaflarından Mustafa Karakaya ile aynı sınıfta öğrenim gördüğü de öğrenildi.

    GÜL’ÜN KORUMALIĞINI YAPTI

    Makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin, 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yakın korumalığını yaptığı öğrenilirken, ölüm haberini duyan 11 dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de üzüntüsünü dile getirerek, aliye taziyelerini bildirdi.

    ALTUĞ VERDİ KİMDİR

    İl Emniyet Müdürü Altuğ VERDİ, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Rize İl Emniyet Müdürü ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Müdür Verdi,  19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

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