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17 Ekim 2017 Salı
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    • Şehidin köyüne koştular

    Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer’in, Gerede İlçesi Nuhören Köyündeki baba evine ateş düştü. İlimiz protokol Nuhören köyüne akın ederek geç saatlere kadar köyde kaldı.

    17 Ekim 2017 Salı 10:26
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    Şehidin köyüne koştular
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    Haber; Aysun Beykoz
    1 hafta önce evlenen ve düğünden 3 gün sonra göreve giden Şehit Sezer’in Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Ali Fidan başta olmak üzere şehidin köyüne akın eden devlet erkanı gece geç saatlere kadar köyde kurulan taziye çadırında kaldı. Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çok sayıda vatandaşın gittiği Nuhören Köyüne Gerede belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin babasını yalnız bırakmayan protokol üyeleri gecenin geç saatlerine kadar köyde kaldılar.
    Bayraklarla donatılan köyde açıklamalarda bulunan AK parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Büyük Türkiye Cumhuriyetinin şehit evlatlarından birisi olan Geredeli Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer artık şahadet şerbetini içmiş ve vatan toprağını kanıyla sulamıştır. Şehidimize ve ailesine duyduğumuz minnet ve şükranı anlatmak mümkün değildir. Allah bu vatana şehit evlat yetiştiren ana ve babalardan razı olsun. Ateş çiğlerimize düştü, bağrımızı yakıyor. Kelimeler boğazımıza diziliyor. Sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Irak’ın, Kuzeyindeki, Zap, Bölgesinde, şehit

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