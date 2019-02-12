Şehidin var Mengen



Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir sitenin park alanına düştü. Düşen helikopterin alev alması sonucu çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştular. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaşanan elim kaza sonucunda helikopterde bulunan askerlerimiz Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın şehit oldu.

Şehitlerimizden Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ilimiz Mengen ilçesi Bürnük köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan şehitlerimizin ailelerin evine ateş düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken şehitlerimizin cenazelerinin ne zaman kaldırılacağı henüz netlik kazanmadı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 11:36