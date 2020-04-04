Şehir içi trafiğe koronavirüs ayarı

Haber: N. Halid Altundal

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda sosyal hareketliliği azaltmak adına trafikte düzenlemeye gitti. Mecliste alınan karar gereği 15 gün süreyle plakasının sonu tek olan araçlar tek günlerde; plaka sonu çift olan araçlar çift günlerde trafiğe çıkartılacak. Konuyla ilgili açıklanan karar metninde şu ifadeler yer aldı: “Sosyal hareketliliği azaltmak, pandemi yayılım hızını düşürebilmek için başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere;15 gün süreyle trafiğe çıkan araçların 05.04.2020 tarih saat 00.00 itibariyle plakasının son rakamı tek sayı ile biten araçların, 06.04.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle plakasının son rakamı çift sayı ile biten araçların bunu takip eden ardışık günlerde aynı şekilde (tek sayılı günlerde plakası tek sayıda olan araçların, çift sayılı günlerde ise plakası çift sayılı olan araçların) olmak üzere trafiğe çıkış izni verilmesine karar verilmiştir.”